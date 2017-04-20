Понад 400 осіб затримані на акції протесту у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Понад 400 осіб затримали венесуельські правоохоронні органи під час масштабних антиурядових маніфестацій в середу. Про це повідомив адвокат Альфредо Ромеро, голова неурядової організації “Венесуельський кримінальний форум” на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter, передає УНН.
“До теперішнього часу більше 400 осіб заарештовано на всій території Венесуели”, — написав А.Ромеро на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter.
Таким чином, загальна кількість затриманих на акціях протесту з початку квітня досягла майже тисячі осіб.
Як повідомляв УНН, під час масових протестів у Венесуелі в середу, 19 квітня, від пострілу в голову загинув 17-річний учасник демонстрації.