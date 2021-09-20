Понад 40 млн гривень збитків на загальнонаціональній оцінці землі: екскерівникам двох держустанов повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Екскерівникам двох державних установ повідомили про підозру через збитки у 42 млн грн під час проведення загальнонаціональної оцінки землі, передає УНН із посиланням на МВС.
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Викрили діяльність посадових осіб науково-дослідних інститутів та отримали докази їхньої причетності до злочинів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України. Фігурантам інкримінують службове підроблення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб.
Як встановили поліцейські, ці державні інститути проводили загальнонаціональну грошову оцінку земель сільгосппризначення за бюджетні кошти. Ця оцінка складалася з кількох етапів, один з яких — проведення ґрунтових обстежень. Для реалізації “схеми” до офіційних документів було внесено недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт, а саме кількість відібраних зразків ґрунту та вартість робіт. Насправді роботи виконувалися частково або взагалі не проводилися. На підставі підписаних керівниками документів з державного бюджету було виділено близько 140 млн грн. Внаслідок дій посадових осіб державі було завдано збитків на суму близько 42 млн грн.
Додамо
17 вересня колишнім керівникам двох науково-дослідних інститутів повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, вчинена групою осіб) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
Досудове розслідування триває.