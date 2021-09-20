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Более 40 млн гривен убытков на общенациональной оценке земли: экс-руководителям двух госучреждений сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 13575 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Экс-руководителям двух государственных учреждений сообщили о подозрении из-за убытков в 42 млн грн во время проведения общенациональной оценки земли, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Разоблачили деятельность должностных лиц научно-исследовательских институтов и получили доказательства их причастности к преступлениям оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Фигурантам инкриминируют служебный подлог и растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц.

Как установили полицейские, эти государственные институты проводили общенациональную денежную оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства. Эта оценка состояла из нескольких этапов, один из которых — проведение почвенных обследований. Для реализации “схемы” в официальные документы были внесены недостоверные данные об объемах выполненных работ, а именно количество отобранных образцов почвы и стоимость работ. На самом деле работы выполнялись частично или вообще не проводились. На основании подписанных руководителями документов из государственного бюджета было выделено около 140 млн грн. В результате действий должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму около 42 млн грн.

Добавим

17 сентября бывшим руководителям двух научно-исследовательских институтов сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.
Досудебное расследование продолжается.

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