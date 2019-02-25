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Понад 37 тис. киян отримають грошову допомогу з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні – КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Для подальшого захисту соціально незахищених киян та з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні у 2019 році розпорядженням КМДА передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям киян, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку та фактично проживають у столиці. Загалом таку фінансову підтримку отримають 37 тисяч 262 особи, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

Зокрема, допомогу в розмірі 1500 грн буде надано:

киянам – членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

киянам – членам сімей осіб, загиблих або померлих, та членам сімей киян, загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів;

киянам – членам сімей осіб та членам сімей киян, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та в період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів.

У розмірі 1400 грн:

киянам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.
У розмірі 1300 грн:

киянам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.
У розмірі 1100 грн:

киянам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.
У розмірі 1000 грн:

киянам – учасникам бойових дій на території Республіки Афганістан.

У розмірі 600 грн:

киянам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів.

Особам, які одночасно належать до кількох категорій, надається одна допомога в більшому розмірі.

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога не виплачується особам, які перебувають на повному державному утриманні.

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