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Понад 34 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО за добу

Понад 34 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО за добу

Київ • УНН

 • 10201 перегляди

КИЇВ. 21 березня УНН. Більше 34 тис. людей і майже 5 тис. автомобілів перетнули лінію розмежування через КПВВ в зоні АТО минулої доби, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 34,3 тисячі осіб та 4,9 тисяч транспортних засобів: “Майорське” — 7780 осіб та 950 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7915 осіб та 1345 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7030 осіб та 1440 транспортних засобів; “Гнутове” — 5745 осіб та 1195 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 5870 осіб", - йдеться у повідомленні.

Вказано також, що у КПВВ сьогодні зранку на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 70/200; “Мар’їнка” — 250/200; “Новотроїцьке” — 250/100; “Гнутове” — 50/100.

На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі, додали у ДПСУ.

Нагадаємо, 19 березня більше 30 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО.

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