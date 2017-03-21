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Более 34 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за сутки

Более 34 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за сутки

Киев • УНН

 • 10198 просмотра

КИЕВ. 21 марта УНН. Более 34 тыс. человек и около 5 тыс. автомобилей пересекли линию разграничения через КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.

"За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 34,3 тысячи человек и 4900 транспортных средств: "Майорское" - 7780 человек и 950 транспортных средств; "Марьинка"- 7915 человек и 1345 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7030 человек и 1440 транспортных средств; "Гнутово" - 5745 человек и 1195 транспортных средств; "Станица Луганская" - 5870 человек", - говорится в сообщении.

Указано также, что в КПВВ сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/200; "Марьинка" - 250/200; "Новотроицкое" - 250/100; "Гнутово" - 50/100.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, добавили в ГПСУ.

Напомним, 19 марта более 30 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО.

Украинские Национальные Новости

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