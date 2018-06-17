Понад 30 людей загинули внаслідок атаки смертників у Нігерії

Як зазначається, в ніч на неділю, 17 червня двоє смертників підірвали себе на північному сході Нігерії. Нападники, які, імовірно, належать до ісламістів "Боко Харам", вбили щонайменше 31 особу.

"У місті Дамбоа були дві атаки смертників, також обстріл з гранатомета, який призвів до вибухів. Загинула 31 особа, чимало поранених", - зазначив лідер місцевого ополчення Бабакура Коло.

Нагадаємо, кількість жертв вибуху в Афганістані зросла до 36 осіб.