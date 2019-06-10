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Понад 22 тисячам осіб заборонено в’їзд в Україну

Понад 22 тисячам осіб заборонено в’їзд в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Органи охорони державного кордону станом на квітень 2019 року заборонили в’їзд в Україну понад 22 тис. особам, в тому числі понад 3 тис. громадянам Росії. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Адміністрації Державної прикордонної служби України.

"Станом на квітень місяць 2019 року органами охорони державного кордону заборонено в’їзд в Україну 22003 особам, з них 3396 громадянам РФ", - повідомили у ДПСУ.

У відомстві також зазначили, що наразі виконуються доручення уповноважених державних органів про заборону в’їзду в Україну 14139 особам, з них 5684 громадянам РФ.

Як повідомляв УНН, за останній тиждень кількість росіян, яким відмовили у в'їзді в Україну зросла на 230 осіб.

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