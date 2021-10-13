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Понад 22 млн грн збитків на оренді кінотеатру “Київ”: підозри повідомили посадовцям КМДА та директору "Київкінофільму"

Понад 22 млн грн збитків на оренді кінотеатру “Київ”: підозри повідомили посадовцям КМДА та директору "Київкінофільму"

Київ • УНН

 • 22331 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Директору Департаменту комунальної власності Києва, його першому заступнику та директору КП “Київкінофільм” повідомили про підозру в службовій недбалості, внаслідок якої територіальна громада столиці недоотримала кошти за оренду приміщень кінотеатру “Київ” обсягом понад 22 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Київської міської прокуратури.

Цитата:

“Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру директору Департаменту комунальної власності міста Києва, його першому заступнику, а також директору КП "Київкінофільм“ в службовій недбалості, внаслідок якої територіальна громада міста Києва недоотримала кошти за оренду приміщень кінотеатру "Київ“ у сумі понад 22 млн гривень”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, що наразі директором Департаменту комунальної власності Києва є Андрій Гудзь, його перший заступник Олег Шмуляр. Директор КП “Київкінофільм” - Денис Хомич.

Деталі

Повідомляється, що у 2019 році перший заступник начальника Департаменту комунальної власності міста Києва та директор КП “Київкінофільм” уклали з приватним товариством тристоронній договір щодо оренди приміщень кінотеатру “Київ” площею понад 7 тис. кв м на вул. Великій Васильківській, 19.

У прокуратурі заявляють, що орендна плата, визначена протоколом засідання конкурсної комісії, становила 2,1 млн грн без урахування ПДВ за базовий місяць.

“Виплати у повному обсязі були здійснені товариством у період з червня по листопад 2019 року включно. Однак у подальшому орендар звернувся до Департаменту комунальної власності місті Києва з проханням перевірити стан використання будівлі кінотеатру "Київ“. У зв’язку з цим, директор Департаменту утворив комісію, яка вже наступного дня склала Акт про зупинення виконання сторонами своїх зобов’язань по договору оренди в частині нарахування та сплати орендної плати через неможливість використання орендарем приміщень кінотеатру”, — зазначається у повідомленні.

Зауважується, що зазначений акт став підставою для припинення нарахування орендної плати, починаючи з грудня 2019 року, і був підписаний представником балансоутримувача — директором КП “Київкінофільм” та керівником відділу Департаменту комунальної власності міста Києва КМДА.

Під час досудового розслідування встановлено, що складення вказаного акту не передбачено чинним законодавством, а порядок вирішення спорів у частині придатності об’єкта оренди до використання за цільовим призначенням належить до компетенції суду.

Окрім того, згідно з висновком комплексної судової будівельно-технічної експертизи, вказують у прокуратурі, приміщення кінотеатру “Київ” повністю придатне на теперішній час для експлуатації за цільовим призначенням — організації кінопоказів.

“Внаслідок несумлінного виконання вищезгаданими особами своїх службових обов’язків щодо забезпечення контролю за виконанням умов укладеного договору, а також звільнення орендаря від орендної плати у спосіб, не передбачений законодавством, територіальній громаді міста Києва завдано матеріальної шкоди на суму понад 22 млн грн у вигляді недоотриманих щомісячних орендних платежів”, — інформує прокуратура.

Доповнення

У квітні 2019 року на відкритому аукціоні щодо оренди приміщення кінотеатру “Київ” перемогло ТОВ “Сінема-Центр”.

Того ж року пресслужба КМДА поширила інформацію, що у столичному кінотеатрі “Київ” розпочато інвентаризацію й обстеження будівлі. 

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