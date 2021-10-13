Более 22 млн грн убытков на аренде кинотеатра "Киев": подозрения сообщили чиновникам КГГА и директору "Киевкинофильма"

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"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении директору Департамента коммунальной собственности города Киева, его первому заместителю, а также директору КП "Киевкинофильм" в служебной халатности, в результате которой территориальная община города Киева недополучила средства за аренду помещений кинотеатра "Киев" в сумме более 22 млн гривен", - говорится в сообщении.

Добавим, что сейчас директором Департамента коммунальной собственности Киева является Андрей Гудзь, его первым заместителем Олег Шмуляр. Директор КП "Киевкинофильм" Денис Хомич.

Детали

Сообщается, что в 2019 году первый заместитель начальника Департамента коммунальной собственности города Киева и директор КП "Киевкинофильм" заключили с частным обществом трехсторонний договор об аренде помещений кинотеатра "Киев" площадью более 7 тыс. кв м на ул. Большой Васильковской, 19.

В прокуратуре заявляют, что арендная плата, определенная протоколом заседания конкурсной комиссии, составила 2,1 млн грн без учета НДС за базовый месяц.

"Выплаты в полном объеме были осуществлены обществом в период с июня по ноябрь 2019 год включительно. Однако в дальнейшем арендатор обратился в Департамент коммунальной собственности города Киева с просьбой проверить состояние использования здания кинотеатра "Киев". В связи с этим, директор Департамента образовал комиссию, которая уже на следующий день составила Акт о приостановлении исполнения сторонами своих обязательств по договору аренды в части начисления и уплаты арендной платы из-за невозможности использования арендатором помещений кинотеатра", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что указанный акт стал основанием для прекращения начисления арендной платы, начиная с декабря 2019 года, и был подписан представителем балансодержателя - директором КП "Киевкинофильм" и руководителем отдела Департамента коммунальной собственности города Киева КГГА.

Во время досудебного расследования установлено, что составление указанного акта не предусмотрено действующим законодательством, а порядок разрешения споров в части пригодности объекта аренды к использованию по целевому назначению относится к компетенции суда.

Кроме того, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, указывают в прокуратуре, помещение кинотеатра "Киев" полностью пригодно в настоящее время для эксплуатации по целевому назначению - организации кинопоказов.

"В результате недобросовестного исполнения вышеуказанными лицами своих служебных обязанностей по обеспечению контроля за выполнением условий договора, а также освобождение арендатора от арендной платы способом, не предусмотренным законодательством, территориальной общине города Киева причинен материальный ущерб на сумму более 22 млн грн в виде недополученных ежемесячных арендных платежей", - информирует прокуратура.

Дополнение

В апреле 2019 года на открытом аукционе по аренде помещения кинотеатра "Киев" победило ООО "Синема-Центр".

В том же году пресс-служба КГГА распространила информацию, что в столичном кинотеатре "Киев" начата инвентаризация и обследование здания.