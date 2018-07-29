Понад 200 українських туристів, які застрягли у Єгипті , вже летять додому

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Українські туристи, які вчора не змогли вилетіти з Хургади (Єгипет) через пробите колесо у літака, вже повертаються до України. Про це повідомила УНН прес-секретар туристичного оператора Join UP! Катерина Резніченко.

За словами прес-секретаря, вчора вранці 220 українських туристів мали вилетіти з аеропорту Хургади до України, але у літака пробилося колесо.

“Відповідно потрібен був час для того, щоб привести це колесо з України у Хургаду і його замінити. Цим 220 людям було надано проживання в готелі, харчування, напої. Тобто, все, що потрібно за правилами повітряних перевезень”, — сказала прес-секретар.

Сьогодні, зазначила Резніченко, колесо до літака привезли і замінили.

“На даний момент літак вже злітає”, — додала прес-секретар.

Як повідомляв УНН, 23 липня В аеропорту Барселони застрягла група українських туристів.

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