Понад 200 українських туристів, які застрягли у Єгипті , вже летять додому
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Українські туристи, які вчора не змогли вилетіти з Хургади (Єгипет) через пробите колесо у літака, вже повертаються до України. Про це повідомила УНН прес-секретар туристичного оператора Join UP! Катерина Резніченко.
За словами прес-секретаря, вчора вранці 220 українських туристів мали вилетіти з аеропорту Хургади до України, але у літака пробилося колесо.
“Відповідно потрібен був час для того, щоб привести це колесо з України у Хургаду і його замінити. Цим 220 людям було надано проживання в готелі, харчування, напої. Тобто, все, що потрібно за правилами повітряних перевезень”, — сказала прес-секретар.
Сьогодні, зазначила Резніченко, колесо до літака привезли і замінили.
“На даний момент літак вже злітає”, — додала прес-секретар.
Як повідомляв УНН, 23 липня В аеропорту Барселони застрягла група українських туристів.