Понад 200 українських туристів, які застрягли у Єгипті , вже летять додому

За словами прес-секретаря, вчора вранці 220 українських туристів мали вилетіти з аеропорту Хургади до України, але у літака пробилося колесо.

“Відповідно потрібен був час для того, щоб привести це колесо з України у Хургаду і його замінити. Цим 220 людям було надано проживання в готелі, харчування, напої. Тобто, все, що потрібно за правилами повітряних перевезень”, — сказала прес-секретар.

Сьогодні, зазначила Резніченко, колесо до літака привезли і замінили.

“На даний момент літак вже злітає”, — додала прес-секретар.

Як повідомляв УНН, 23 липня В аеропорту Барселони застрягла група українських туристів.