Более 200 украинских туристов, которые застряли в Египте, уже летят домой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Украинские туристы, которые вчера не смогли вылететь из Хургады (Египет) из-за пробитого колеса у самолета, уже возвращаются в Украину. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь туристического оператора Join UP! Екатерина Резниченко.
По словам пресс-секретаря, вчера утром 220 украинских туристов должны были вылететь из аэропорта Хургады в Украину, но у самолета пробилось колесо.
"Соответственно нужно было время для того, чтобы привести это колесо из Украины в Хургаду и его заменить. Этим 220 людям были предоставлены проживание в отеле, питание, напитки. То есть, все, что нужно по правилам воздушных перевозок", - сказала пресс-секретарь.
Сегодня, отметила Резниченко, колесо к самолету привезли и заменили.
"На данный момент самолет уже взлетает", - добавила пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, 23 июля В аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов.