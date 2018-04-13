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Понад 10 тисяч українців загинули з початку російської агресії на Донбасі

Понад 10 тисяч українців загинули з початку російської агресії на Донбасі

Київ • УНН

 • 10307 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. З початку російської агресії на Донбасі загинули понад 10 тис. українців. Про це сьогодні сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв’ю UA:ПЕРШИЙ, передає УНН.

"У нас пройшло чотири роки війни – понад 10 тис. українців загинули. І тільки зараз до багатьох країн доходить, що Росія – це країна не просто агресор, це країна терорист", - наголосив він.

Турчинов переконаний, що дуже серйозні санкції, які запровадили США проти Росії, є конкретною дією, а не просто теоретичними розмовами навколо того, що треба робити.

Як повідомляв УНН, протягом 2017 року на Донбасі було зафіксовано 519 жертв серед цивільного населення. Про це на брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

Українські Національні Новини

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