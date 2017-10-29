Понад 1,4 тис. авто зупинились у чергах на КПВВ на Донбасі

За даними прикордонників, минулої доби пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, залишався інтенсивним.

Загалом у КПВВ було оформлено 33,7 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7605 осіб та 1005 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8535 осіб та 1685 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7330 осіб та 1440 транспортних засобів; “Гнутове” — 3865 осіб та 1050 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 6380 осіб.

Нагадаємо, контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО з 29 жовтня переходять на зимовий графік роботи відповідно до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.