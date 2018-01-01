Понад 1,3 млн громадян взяли участь у новорічних заходах – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В Україні взяли участь у новорічних масових заходах понад 1,35 млн громадян. Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС.
“У ніч з 31 грудня на 1 січня в усіх регіонах держави відбулося понад 752 масових заходів. Участь у них взяло понад 1,35 млн. громадян”, — цитує прес-служба слова С.Ярового.
За його словами, публічну безпеку і правопорядок забезпечували близько 12 тисяч правоохоронців, з яких 9,6 тисяч працівників поліції та майже 2,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії.
Він також додав, що у цілому святкові заходи пройшли без суттєвих порушень публічної безпеки та порядку.
С.Яровий також зазначив, правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до завершення всіх заходів.
Як повідомляв УНН, майже 2 тис. правоохоронців задіють під час акцій з нагоди дня народження Бандери.