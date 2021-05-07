Помста за образу малого сина: киянин з другом побили і заживо спалили незнайомця

Деталі

Вчора просто посеред вулиці перехожі побачили людину, на якій горів одяг, вона просила про допомогу. Сталося це ввечері, близько 19:30, на проспекті Георгія Гонгадзе.

Виявилося, що зловмисник із товаришем, за даними поліції, вирішив “поквитатись” із незнайомцем через те, що той образив його малолітнього сина. Вони облили чоловіка займистою речовиною та підпалили.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що упродовж двох годин правоохоронці затримали їх.

Коментар начальника поліції Києва:

“Ми встановили, що у недобудову до 41-річного чоловіка прийшли двоє місцевих мешканців, які спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили. Упродовж двох годин ми встановили особи цих чоловіків та затримали за їх місцем мешкання. Свої дії затримані пояснили тим, що потерпілий начебто образив сина одного з них, через що вони вирішили помститися. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні”, - розповів Крищенко.

Двоє затриманих - уродженці Києва, 1997 та 2002 років народження, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 15 пункту четвертому та дванадцятому статті 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Доповнення

За даними зі звіту Нацполіції, у середньому торік одне умисне вбивство ставалося кожні 6 годин. Так, у 2020 році сталося 1326 умисних вбивств, що на 7,1% менше, ніж у 2019 році. Розкрито 95% таких убивств.