Месть за оскорбление маленького сына: киевлянин с другом избили и заживо сожгли незнакомца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве двое мужчин избили и подожгли мужчину, который от ожогов скончался в больнице. Таким образом один из нападавших решил "поквитаться" с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции столицы.
Детали
Вчера прямо посреди улицы прохожие увидели человека, на котором горела одежда, он просила о помощи. Произошло это вечером, около 19:30, на проспекте Георгия Гонгадзе.
Оказалось, что злоумышленник с другом, по данным полиции, решил "поквитаться" с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в течение двух часов правоохранители задержали их.
Комментарий начальника полиции Киева:
"Мы установили, что в недострой к 41-летнему мужчине пришли двое местных жителей, которые сначала устроили конфликт, избили его, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли. В течение двух часов мы установили личности этих мужчин и задержали по месту их проживания. Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, поэтому они решили отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице", - рассказал Крищенко.
Двое задержанных - уроженцы Киева, 1997 и 2002 годов рождения, ранее не привлекались к уголовной ответственности.
По данному факту открыто уголовное производство по части второй статьи 15 пункта четвертого и двенадцатого статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. За совершение тяжкого преступления фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.
Дополнение
По данным из отчета Нацполиции, в среднем в прошлом году одно умышленное убийство происходило каждые 6 часов. Так, в 2020 году произошло 1326 умышленных убийств, что на 7,1% меньше, чем в 2019 году. Раскрыто 95% таких убийств.