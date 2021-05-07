Месть за оскорбление маленького сына: киевлянин с другом избили и заживо сожгли незнакомца

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве двое мужчин избили и подожгли мужчину, который от ожогов скончался в больнице. Таким образом один из нападавших решил "поквитаться" с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции столицы.