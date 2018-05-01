Помпео заявив про достовірність ізраїльських документів про ядерну програму Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Представлена Ізраїлем інформація по Ірану достовірна, в цих документах є нові відомості про ядерну програму Тегерана. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео, передає в понеділок агентство Reuters, інформує УНН.
За його словами, іранські документи “достовірні”. У них, зокрема, йдеться про те, що Іран “з якоїсь причини” продовжував зберігати ядерні матеріали та документацію. Помпео запевняє, що відомості Ізраїлю продемонструють, що влада Ірану брехала своєму народу.
Нетаньяху звинуватив у понеділок Іран в приховуванні програми та архівів по ядерній зброї й висловив упевненість в тому, що Спільний всеосяжний план дій (СВПД) заснований на брехні Тегерана.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна здобула копії десятків тисяч файлів які, ймовірно, містять “викривальні” відомості про ядерну програму Ірану, включно з доказами того, що Тегеран намагається отримати ядерну зброю.