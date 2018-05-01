Помпео заявил о достоверности израильских документов о ядерной программе Ирана

По его словам, иранские документы “достоверные”. В них, в частности, говорится о том, что Иран “по какой-то причине” продолжал хранить ядерные материалы и документацию. Помпео уверяет, что сведения Израиля продемонстрируют, что власти Ирана врали своему народу.

Нетаньяху обвинил в понедельник Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию и выразил уверенность в том, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) основан на лжи Тегерана.

Как сообщал УНН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна получила копии десятков тысяч файлов которые, вероятно, содержат “разоблачительные” сведения о ядерной программе Ирана, включая доказательствами того, что Тегеран пытается получить ядерное оружие.