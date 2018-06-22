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Помпео закликав владу Ірану дотримуватися прав своїх громадян

Помпео закликав владу Ірану дотримуватися прав своїх громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео закликав у четвер уряд Ірану з повагою ставитися до прав своїх громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter американського політика.

“П’ять тисяч іранців заарештовані під час протестів у січні. 30 жінок ув’язнені за протести проти вимог носити хіджаб. Сотні суфійських дервішів, десятки екологів, 400 жителів міста Ахваз, 30 фермерів з провінції Ісфахан — всіх їх ув’язнив іранський злочинний режим. Іранський народ заслуговує на те, щоб з повагою ставилися до його прав”, — зазначив він у своєму Twitter.

Раніше у двох інших твітах Помпео вказав, що “приблизно 30% іранської молоді не мають роботи”, і що “іранський корумпований режим” витрачає “народне надбання” на Корпус “вартових ісламської революції” (КВІР, елітні частини ЗС Ірану), на “підтримку угруповань „Хезболлах“ і ХАМАС, а також війни за кордоном, у той час як іранські сім’ї намагаються вижити”.

Крім того, за словами держсекретаря, Вашингтон має намір поставити Тегеран перед вибором: продовжувати спонсорувати бойові дії за кордоном, у чому американська сторона регулярно звинувачує Іран, або припинити цим займатися і зберегти свою економіку. Помпео також зазначив, що Вашингтон має намір відстоювати права іранського народу. “Ми повинні захистити права кожного іранця. Він (іранський народ) повинен припинити розтринькування багатства Ірану за кордоном”, — вказав держсекретар.

Як повідомляв УНН, іранська активістка розповіла про затримання в Казані через плакат на підтримку жінок.

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