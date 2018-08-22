Помпео і наслідний принц Абу-Дабі обговорили заходи по боротьбі з екстремізмом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео і наслідний принц Абу-Дабі Мухаммед бен Заїд Аль Нахайян провели у вівторок телефонну розмову, в ході якої обговорили заходи по боротьбі з екстремізмом і тероризмом. Про це повідомило Інформаційне агентство ОАЕ, передає УНН.
За його інформацією, сторони обговорили стратегічне співробітництво між двома країнами та шляхи його зміцнення в різних областях. Вони також обговорили способи посилення заходів по боротьбі з екстремізмом і тероризмом і стратегії зі встановлення безпеки, стабільності і досягнення миру в регіоні, відзначає агентство.
За його даними, Помпео і наслідний принц обговорили і ситуацію на Близькому Сході, а також прихильність обох країн встановленню миру в регіоні.
Як повідомляв УНН, нещодавно глави МЗС ФРН та України обговорили миротворців на Донбасі.