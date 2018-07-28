Помпео і глава МЗС Туреччини обговорили арешт американського пастора

Як наголошується в повідомленні, Помпео і Чавушоглу сказали, що будуть продовжувати переговори щодо розв’язання ситуації зі пастором, а також обговорили інші питання, які представляють для сторін загальний інтерес.

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Брансон був поміщений у в’язницю в Туреччині в жовтні 2016 року. Турецькі власті стверджують, що він брав участь у русі проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого в Анкарі вважають причетним до організації спроби державного перевороту. Після 21 місяці ув’язнення священик був переведений під домашній арешт.

Нагадаємо, в четвер офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі заявив, що Сполучені Штати введуть санкції стосовно Туреччини, якщо американський пастор Ендрю Брансон не буде відпущений на свободу. Трамп заявив, що очікує повернення пастора до США і пригрозив Туреччині санкціями, якщо цього не станеться. Аналогічну позицію висловив і віце-президент Майкл Пенс.