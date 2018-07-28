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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34206 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Помпео и глава МИД Турции обсудили арест американского пастора

Помпео и глава МИД Турции обсудили арест американского пастора

Киев  •  УНН

 • 10924 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с главой внешнеполитического видомтсва Турции Мевлютом Чавушоглу по вопросу об аресте американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственного департамента.

Как отмечается в сообщении, Помпео и Чавушоглу сказали, что будут продолжать переговоры по решению ситуации с пастором, а также обсудили другие вопросы, представляющие для сторон общий интерес.

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Брансон был заключен в тюрьму в Турции в октябре 2016 года. Турецкие власти утверждают, что он участвовал в движении проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают причастным к организации попытки государственного переворота. После 21 месяца заключения священник был переведен под домашний арест.

Напомним, в четверг официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу. Трамп заявил, что ожидает возвращения пастора в США и пригрозил Турции санкциями, если этого не произойдет. Аналогичную позицию высказал и вице-президент Майкл Пенс.

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