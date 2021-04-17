Померла зірка “Гаррі Поттера” та “Гострих картузів”

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Від раку померла акторка “Гаррі Поттер” та “Гострих картузів” Гелен Маккрорі. Про це повідомив її чоловік на сторінці у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Я з розбитим серцем повідомляю, що після героїчної битви з раком красива і могутня жінка Гелен Маккрорі померла. Вона померла так само як і жила. Безстрашно. Боже, як ми любимо її і знаємо, як нам пощастило, що вона була в нашому житті", - написав Деміен Льюїс.

pic.twitter.com/gSx8ib9PY9

— Damian Lewis (@lewis_damian) April 16, 2021

52-річна актриса зіграла у таких фільмах "Гаррі Поттер"(матір Драко Малфоя), "Гострі картузи" (дружину колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера Шері), "МатиБатькоСин", "Жінка в чорному: Ангел смерті", "Королева".

Нагадаємо

Канадський актор Крістофер Пламмер помер у віці 91 року. Батько зірки "50 відтінків сірого" Джеймі Дорнана помер від COVID-19 на 72 році життя.

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