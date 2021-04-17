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Умерла звезда “Гарри Поттера” и “Острых козырьков”

Умерла звезда “Гарри Поттера” и “Острых козырьков”

Киев  •  УНН

 • 37081 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. От рака умерла актриса “Гарри Поттера” и “Острых козырьков” Хелен МакКрори. Об этом сообщил ее муж на странице в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической битвы с раком красивая и мощная женщина Хелен МакКрори умерла. Она умерла так же как и жила. Бесстрашно. Боже, как мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни ”, - написал Дэмиен Льюис.

pic.twitter.com/gSx8ib9PY9

— Damian Lewis (@lewis_damian) April 16, 2021

52-летняя актриса сыграла в таких фильмах “Гарри Поттер” (мать Драко Малфоя), “Острые козырьки” (жену бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери), “МатиБатькоСин”, “Женщина в черном: Ангел смерти”, “Королева”.

Напомним

Канадский актер Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года. Отец звезды “50 оттенков серого” Дорнан умер от COVID-19 на 72 году жизни.

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