Умерла звезда “Гарри Поттера” и “Острых козырьков”
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. От рака умерла актриса “Гарри Поттера” и “Острых козырьков” Хелен МакКрори. Об этом сообщил ее муж на странице в Twitter, пишет УНН.
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“Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической битвы с раком красивая и мощная женщина Хелен МакКрори умерла. Она умерла так же как и жила. Бесстрашно. Боже, как мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни ”, - написал Дэмиен Льюис.
April 16, 2021
52-летняя актриса сыграла в таких фильмах “Гарри Поттер” (мать Драко Малфоя), “Острые козырьки” (жену бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери), “МатиБатькоСин”, “Женщина в черном: Ангел смерти”, “Королева”.
Напомним
Канадский актер Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года. Отец звезды “50 оттенков серого” Дорнан умер от COVID-19 на 72 году жизни.