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Померла єдина дочка Людмили Гурченко

Померла єдина дочка Людмили Гурченко

Київ • УНН

 • 46266 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Дочка народної артистки СРСР Людмили Гурченко Марія Корольова пішла з життя на 59-му році життя. Про це повідомив РІА Новини її адвокат Шота Горгадзе, передає УНН.

"Серце. Наскільки я знаю, смерть була раптовою", - сказав він. Адвокат додав, що дата похорону ще не призначена.

"В даний час я працюю над тим, щоб дочка була похована поряд зі своєю легендарною матір'ю", - зазначив Горгадзе, пояснивши, що отримати місце на Ваганьковському кладовищі складно.

Корольова - єдина дочка Гурченко від другого шлюбу з істориком Борисом Андронікашвілі.

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Як стверджується, Корольова відчувала себе недобре і хотіла звернутися до лікаря, але до поліклініки так і не дійшла. Вона померла в під'їзді. Тіло виявила її дочка Олена, яка викликала швидку допомогу.

 

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