Померла єдина дочка Людмили Гурченко

"Серце. Наскільки я знаю, смерть була раптовою", - сказав він. Адвокат додав, що дата похорону ще не призначена.

"В даний час я працюю над тим, щоб дочка була похована поряд зі своєю легендарною матір'ю", - зазначив Горгадзе, пояснивши, що отримати місце на Ваганьковському кладовищі складно.

Корольова - єдина дочка Гурченко від другого шлюбу з істориком Борисом Андронікашвілі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пішов з життя відомий актор і режисер Тарас Денисенко

Як стверджується, Корольова відчувала себе недобре і хотіла звернутися до лікаря, але до поліклініки так і не дійшла. Вона померла в під'їзді. Тіло виявила її дочка Олена, яка викликала швидку допомогу.