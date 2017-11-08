Померла єдина дочка Людмили Гурченко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Дочка народної артистки СРСР Людмили Гурченко Марія Корольова пішла з життя на 59-му році життя. Про це повідомив РІА Новини її адвокат Шота Горгадзе, передає УНН.
"Серце. Наскільки я знаю, смерть була раптовою", - сказав він. Адвокат додав, що дата похорону ще не призначена.
"В даний час я працюю над тим, щоб дочка була похована поряд зі своєю легендарною матір'ю", - зазначив Горгадзе, пояснивши, що отримати місце на Ваганьковському кладовищі складно.
Корольова - єдина дочка Гурченко від другого шлюбу з істориком Борисом Андронікашвілі.
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Як стверджується, Корольова відчувала себе недобре і хотіла звернутися до лікаря, але до поліклініки так і не дійшла. Вона померла в під'їзді. Тіло виявила її дочка Олена, яка викликала швидку допомогу.