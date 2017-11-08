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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 26520 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 46061 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 55637 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 59756 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52970 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 94893 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100330 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Умерла единственная дочь Людмилы Гурченко

Умерла единственная дочь Людмилы Гурченко

Киев  •  УНН

 • 46257 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королева ушла из жизни на 59-м году жизни. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Шота Горгадзе, передает УНН.

"Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной", — сказал он. Адвокат добавил, что дата похорон еще не назначена.

"В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью", — отметил Горгадзе, пояснив, что получить место на Ваганьковском кладбище сложно.

Королева — единственная дочь Гурченко от второго брака с историком Борисом Андроникашвили.

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Как утверждается, Королева чувствовала себя нехорошо и хотела обратиться к врачу, но до поликлиники так и не дошла. Она умерла в подъезде. Тело обнаружила ее дочь Елена, вызвавшая скорую помощь.

 

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