Умерла единственная дочь Людмилы Гурченко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королева ушла из жизни на 59-м году жизни. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Шота Горгадзе, передает УНН.
"Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной", — сказал он. Адвокат добавил, что дата похорон еще не назначена.
"В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью", — отметил Горгадзе, пояснив, что получить место на Ваганьковском кладбище сложно.
Королева — единственная дочь Гурченко от второго брака с историком Борисом Андроникашвили.
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Как утверждается, Королева чувствовала себя нехорошо и хотела обратиться к врачу, но до поликлиники так и не дошла. Она умерла в подъезде. Тело обнаружила ее дочь Елена, вызвавшая скорую помощь.