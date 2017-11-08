Умерла единственная дочь Людмилы Гурченко

"Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной", — сказал он. Адвокат добавил, что дата похорон еще не назначена.

"В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью", — отметил Горгадзе, пояснив, что получить место на Ваганьковском кладбище сложно.

Королева — единственная дочь Гурченко от второго брака с историком Борисом Андроникашвили.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ушел из жизни известный актер и режиссер Тарас Денисенко

Как утверждается, Королева чувствовала себя нехорошо и хотела обратиться к врачу, но до поликлиники так и не дошла. Она умерла в подъезде. Тело обнаружила ее дочь Елена, вызвавшая скорую помощь.