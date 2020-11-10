Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Померла теща п'ятого Президента України Петра Порошенка - Людмила Переведенцева. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Петро Порошенко, передає УНН.
"Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять...", - написав Порошенко.
Раніше П'ятий президент України, нардеп Петро Порошенко заявив, що його теща помирає від коронавірусної хвороби.
Додамо, що нещодавно Петро Порошенко сам перехворів на коронавірус.
Як повідомляв УНН, у червні пішов з життя Олексій Порошенко, батько п’ятого президента України Петра Порошенка.