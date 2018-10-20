Померла почесний президент модного будинку Ferragamo Ванда Феррагамо

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Ванда Феррагамо-Мілетті, вдова засновника та почесний президент італійського модного будинку Salvatoree Ferragamo, померла в п’ятницю у віці 96 років у своєму будинку в місті Ф’єзоле, поруч із Флоренцією (область Тоскана). Про це повідомляє УНН із посиланням на ANSA.