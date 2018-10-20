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Померла почесний президент модного будинку Ferragamo Ванда Феррагамо

Померла почесний президент модного будинку Ferragamo Ванда Феррагамо

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Ванда Феррагамо-Мілетті, вдова засновника та почесний президент італійського модного будинку Salvatoree Ferragamo, померла в п’ятницю у віці 96 років у своєму будинку в місті Ф’єзоле, поруч із Флоренцією (область Тоскана). Про це повідомляє УНН із посиланням на ANSA.

“З великою скорботою разом із нашими дітьми і з усією сім’єю ми хочемо повідомити вам про смерть нашої матері Ванди Феррагамо-Мілетті і розділити із вами спогади про її незвичайну особистість, — цитує агентство заяву дітей Феррегамо. — Її безцінні уроки і пам’ять про неї будуть для всіх нас прикладом благородства і любові до життя”.

У 1927 році Сальваторе Феррагамо після повернення в Італію зі США, де він працював у Голлівуді на замовлення акторів кіно, заснував у Флоренції фірму з виробництва взуття.

У 1960 році Ванда Феррагамо залишилася вдовою і очолила компанію. Під її керівництвом взуттєва фірма перетворилася в один із найбільших в Італії і в світі будинків моди. Зараз компанія випускає крім взуття аксесуари та одяг.

У 2017 році оборот компанії Salvatoree Ferragamo склав 1,4 млрд євро (1,6 млрд доларів США). У 2011 році акції компанії вийшли на біржу, однак сімейство Феррагамо продовжує контролювати її.

В останні місяці сім’я неодноразово спростовувала припущення про те, що вона може продати фірму, як вчинили спадкоємці італійського модельєра Джанні Версаче, котрі продали у вересні модний будинок, що носить його ім’я.

Як раніше інформував УНН, компанія Versace була придбана Michael Kors більш ніж за 2 млрд доларів США.

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