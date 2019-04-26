Померла акторка з фільму "Тихий Дон"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Відома за роллю Аксіньї у фільмі "Тихий Дон" акторка театру і кіно Еліна Бистрицька, яка народилася у Києві, померла на 92-му році життя. Про це з посиланням на прес-службу російського Малого театру у Москві, де Бистрицька працювала з 1958 року, повідомляє ТАСС, передає УНН.
Як зазначається, в останні роки актриса тяжко хворіла.
"Передбачається, що прощання з Бистрицькою відбудеться у понеділок, 29 квітня, в нашому театрі", - додала директор театру.
У кіно актриса дебютувала в ролі Олени Алексєєнко в картині "У мирні дні". Однак "найголовніша дорога в мистецтві", за визнанням Бистрицької, почалася після затвердження її на роль Аксіньї в кіноепопеї Сергія Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958).
Після "Тихого Дону" Бистрицька знялася в інший значній кінострічці, що зміцнила її славу, - у "Добровольцях".
Нагадаємо, раніше помер актор з "Особливостей національного полювання".