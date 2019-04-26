Померла акторка з фільму "Тихий Дон"

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Відома за роллю Аксіньї у фільмі "Тихий Дон" акторка театру і кіно Еліна Бистрицька, яка народилася у Києві, померла на 92-му році життя. Про це з посиланням на прес-службу російського Малого театру у Москві, де Бистрицька працювала з 1958 року, повідомляє ТАСС, передає УНН.