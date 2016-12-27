Померла акторка К.Фішер, яка зіграла принцесу Лею в "Зоряних війнах"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Госпіталізована в Лос-Анджелесі після серцевого нападу голлівудська актриса Керрі Фішер, відома за роллю принцеси Леї в кіноепопеї "Зоряні війни", померла на 61 році життя, повідомляє УНН із посиланням на Hollywood Reporter.
У 60-річної актриси стався серцевий напад під час перельоту з Лондона до Лос-Анджелеса. Вона була доставлена в лікарню в критичному стані, як тільки літак приземлився в аеропорту.
Пізніше брат актриси Тодд Фішер повідомив, що його сестра "вийшла з критичного стану" і її стан стабілізувався.