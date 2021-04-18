Помер співзасновник Adobe і один з розробників PDF Чарльз Гешке

Цитата

“Це величезна втрата для всієї спільноти Adobe і технологічної індустрії, для яких він був провідником і героєм протягом десятиліть”, — цитує текст листа агентство Associated Press.

Довідково

Гешке отримав докторську ступінь в Університеті Карнегі — Меллона, після чого почав працювати в дослідницькому центрі Xerox в місті Пало-Альто. У 1982 році разом з американським вченим Джоном Уорноком заснував Adobe. У 2009 році тодішній президент США Барак Обама нагородив їх Національною медаллю технологій і інновацій.

Нагадаємо

Раніше у федеральній в’язниці в Північній Кароліні помер фінансист Берні Медофф, засуджений до 150 років ув’язнення за організацію фінансової піраміди.