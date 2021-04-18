Помер співзасновник Adobe і один з розробників PDF Чарльз Гешке
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Співзасновник компанії Adobe, що створює програмне забезпечення, і один з розробників формату PDF Чарльз Гешке помер в п’ятницю в США на 82-му році життя. Про це повідомляється в листі, розісланому главою компанії Шантану Нарайеном її співробітникам, передає УНН із посиланням на Associated Press.
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“Це величезна втрата для всієї спільноти Adobe і технологічної індустрії, для яких він був провідником і героєм протягом десятиліть”, — цитує текст листа агентство Associated Press.
Довідково
Гешке отримав докторську ступінь в Університеті Карнегі — Меллона, після чого почав працювати в дослідницькому центрі Xerox в місті Пало-Альто. У 1982 році разом з американським вченим Джоном Уорноком заснував Adobe. У 2009 році тодішній президент США Барак Обама нагородив їх Національною медаллю технологій і інновацій.
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