Умер основатель Adobe и один из разработчиков PDF Чарльз Гешке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Соучредитель компании Adobe, которая создает программное обеспечение, и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке умер в пятницу в США на 82-м году жизни. Об этом сообщается в письме, разосланном главой компании Шантану Нарайен ее сотрудникам, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
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“Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем в течение десятилетий”, — цитирует текст письма агентство Associated Press.
Справка
Гешке получил докторскую степень в Университете Карнеги — Меллона, после чего начал работать в исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто. В 1982 году вместе с американским ученым Джоном Уорнок основал Adobe. В 2009 году тогдашний президент США Барак Обама наградил их Национальной медалью технологий и инноваций.
Напомним
Ранее в федеральной тюрьме в Северной Каролине умер финансист Берни Мэдофф, приговоренный к 150 годам заключения за организацию финансовой пирамиды.