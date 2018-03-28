Помер син Калашникова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У віці 76 років помер конструктор, зброяр, син видатного конструктора стрілецької зброї Михайла Калашникова, Віктор Калашников, повідомляє в середу прес-служба "Іжевського державного технічного університету імені М.Т. Калашникова", передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
"27 березня пішов з життя випускник ІжДТУ Віктор Михайлович Калашников - радянський і російський конструктор стрілецької зброї, провідний інженер-конструктор концерну "Калашников", кандидат технічних наук, син видатного конструктора стрілецької зброї Михайла Тимофійовича Калашникова", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті навчального закладу.
У концерні "Калашников" також підтвердили смерть Віктора Калашникова. Прощання з покійним відбудеться 30 березня в Іжевську.
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Віктор Калашников народився 16 липня 1942 року.
При освоєнні автомата Калашникова він провів численні дослідження, виявив ряд факторів, що впливають на стійкість, довговічність і безвідмовність вироби, розробив ряд вузлів і деталей на рівні винаходів.
Брав участь в розробці самозарядних мисливських карабінів, розробив за конкурсом блокування ударника для карабіна "Ведмідь-3".
Брав участь в розробці і провів випробування декількох зразків кулемета Калашникова з комбінованим живленням, його колективом були розроблені пістолети-кулемети "Бізон-2" і "Вітязь-СН".