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Помер прем'єр-міністр Кот д'Івуару

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Прем’єр міністр Кот д’Івуару Амаду Гон Кулібалі помер на 62-му році 8 липня в клініці міста Абіджана, пише УНН з посиланням на агентство Reuters.

Раніше в ефірі державного телебачення прозвучала заява про смерть політика від президента країни Алассана Уаттара, її передало агентство Reuters.

Амаду Гон Кулібалі переніс у 2012 році операцію на серці і обстежувався в одній з клінік Парижа, яку час від часу відвідував. Глава уряду 2 травня вилетів до Франції для медичного огляду. Через десять днів він повернувся на батьківщину і продовжив керувати роботою уряду.

“Прем’єру стало погано 8 липня під час засідання Ради міністрів. Амаду Гон Кулібалі був негайно госпіталізований в одну з клінік Абіджана, де і помер”, повідомили місцеві ЗМІ

Довідка: минулого березня він був обраний кандидатом від правлячої коаліції “Об’єднання уфуетистів за демократію і мир” (RHDP) на майбутніх президентських виборах. Чинний глава держави Уаттара, який ще в 2019 році оголосив про своє небажання йти на черговий термін, підтримав кандидатуру Кулібалі. Президентські вибори призначені на найближчий жовтень.

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