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Помер один із найбільш титулованих гравців в історії НБА

Київ • УНН

 • 16976 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прославлений американський баскетболіст і екстренер Кей Сі Джонс помер у віці 88 років, повідомляє сайт "Бостон Селтікс", передає УНН.

Помер один із найбільш титулованих гравців в історії НБА

Причиною смерті зірки світового спорту, за словами представника “Селтікс” Джеффа Твісса, стала хвороба Альцгеймера.

“Куди б не пішов Кей Сі Джонс, за цим завжди слідувала перемога. Сім’я „Селтікс“ оплакує його втрату і відзначає його чудову кар’єру і життя”, — сказано в тексті повідомлення легендарного клубу НБА.

Кей Сі Джонс займає третє місце за кількістю перемог в НБА — 8, поступаючись лише колишнім одноклубникам Біллу Расселу (11) і Сему Джонсу (10).

Примітно, що ще до приходу в НБА Кей Сі виграв студентську лігу, а потім і “золото” Олімпіади-1956. Виграти всі три трофеї, крім Джонса, вдавалося всього шістьом гравцям: Біллу Расселлу, Майклу Джордану, Меджику Джонсону, Джеррі Лукаусу, Куїнну Бакнеру і Клайду Ловелеллетту.

Зауважимо, що американець також був тренером клубів НБА (“Сіетл” і “Бостон”). Після відходу з тренерської роботи Джонс став спеціальним помічником і телеаналітиком чоловічої баскетбольної команди “Хартфордского університету”. Він був введений в Зал олімпійської слави США в 1986 році і в Зал слави баскетболу коледжу в 2006 році.

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