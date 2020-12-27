Помер один із найбільш титулованих гравців в історії НБА

Причиною смерті зірки світового спорту, за словами представника “Селтікс” Джеффа Твісса, стала хвороба Альцгеймера.

“Куди б не пішов Кей Сі Джонс, за цим завжди слідувала перемога. Сім’я „Селтікс“ оплакує його втрату і відзначає його чудову кар’єру і життя”, — сказано в тексті повідомлення легендарного клубу НБА.

Кей Сі Джонс займає третє місце за кількістю перемог в НБА — 8, поступаючись лише колишнім одноклубникам Біллу Расселу (11) і Сему Джонсу (10).

Примітно, що ще до приходу в НБА Кей Сі виграв студентську лігу, а потім і “золото” Олімпіади-1956. Виграти всі три трофеї, крім Джонса, вдавалося всього шістьом гравцям: Біллу Расселлу, Майклу Джордану, Меджику Джонсону, Джеррі Лукаусу, Куїнну Бакнеру і Клайду Ловелеллетту.

Зауважимо, що американець також був тренером клубів НБА (“Сіетл” і “Бостон”). Після відходу з тренерської роботи Джонс став спеціальним помічником і телеаналітиком чоловічої баскетбольної команди “Хартфордского університету”. Він був введений в Зал олімпійської слави США в 1986 році і в Зал слави баскетболу коледжу в 2006 році.