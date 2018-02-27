Помер легендарний льотчик-випробувач "Антонова" Юрій Курлін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У віці 88 років 27 лютого 2018 року помер заслужений льотчик-випробувач СРСР Юрій Курлін, який брав участь у створенні та випробуванні літаків сімейства “Ан”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку державного підприємства “Антонов”.
“Легенда світової авіації Юрій Володимирович Курлін... брав участь у створенні та випробуванні всесвітньо відомих літаків сімейства „Ан“: Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22, Ан-124, Ан-225. Він зробив вагомий внесок у випробування цих машин, у впровадження їх в експлуатацію... Встановив чотири світові авіаційні рекорди на Ан-32”, — ідеться в повідомленні.
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Курлін займався викладацькою діяльністю, навчав молодих пілотів управлінню літаками. Екіпаж під його командуванням підняв у повітря найбільший у світі турбогвинтовий літак Ан-22 "Антей".
Нагадаємо, 31 січня 2018 року пішов з життя перший космонавт України Леонід Каденюк на 68-му році життя.