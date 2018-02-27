Умер легендарный летчик-испытатель "Антонова" Юрий Курлин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В возрасте 88 лет 27 февраля 2018 умер заслуженный летчик-испытатель СССР Юрий Курлин, который участвовал в создании и испытании самолетов семейства “Ан”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу государственного предприятия “Антонов”.
“Легенда мировой авиации Юрий Владимирович Курлин ... участвовал в создании и испытании всемирно известных самолетов семейства ”Ан“ Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан 26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22, Ан-124, Ан-225. Он внес весомый вклад в исследование этих машин, в реализацию их в эксплуатацию ... Установил четыре мировые авиационные рекорды на Ан-32”, — говорится в сообщении.
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Курлин занимался преподавательской деятельностью, обучал молодых пилотов управлению самолетами. Экипаж под его командованием поднял в воздух крупнейший в мире турбовинтовой самолет Ан-22 “Антей”.
Напомним, 31 января 2018 ушел из жизни первый космонавт Украины Леонид Каденюк на 68-м году жизни.