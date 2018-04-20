Помер космонавт Володимир Ляхов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Радянський космонавт Володимир Ляхов помер у віці 76 років. Про це йдеться на сайті Центру підготовки космонавтів РФ, передає УНН.
“...на 77 році раптово пішов з життя двічі Герой Радянського Союзу, льотчик-космонавт СРСР, полковник Володимир Опанасович Ляхов”, — йдеться в заяві.
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У повідомленні також зазначено, що космонавт помер 19 квітня.
У Центрі також наголосили, що Ляхов є представником одного з перших поколінь космонавтів СРСР. Він зробив три космічних польоти тривалістю понад 333 діб, а також три виходи у відкритий космос загальною тривалістю 7 годині 8 хвилин. Крім того, він брав участь в експедиціях на орбітальні станції “Салют-6” і “Салют-7”.
Нагадаємо, Леонід Каденюк пішов з життя на 68-му році життя у Києві, в парку Царське село.