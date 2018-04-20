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Умер космонавт Владимир Ляхов

Киев • УНН

 • 15481 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Советский космонавт Владимир Ляхов умер в возрасте 76 лет. Об этом говорится на сайте Центра подготовки космонавтов РФ, передает УНН.

Умер космонавт Владимир Ляхов

"... на 77 году скоропостижно ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, полковник Владимир Афанасьевич Ляхов", - говорится в заявлении.

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В сообщении также отмечается, что космонавт скончался 19 апреля.

В Центре также отметили, что Ляхов является представителем одного из первых поколений космонавтов СССР. Он сделал три космических полета продолжительностью более 333 суток, а также три выхода в открытый космос общей продолжительностью 7 часов 8 минут. Кроме того, он участвовал в экспедициях на орбитальные станции "Салют-6" и "Салют-7".

Напомним, Леонид Каденюк ушел из жизни на 68-м году жизни в Киеве, в парке Царское село.

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