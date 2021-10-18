Помер колишній держсекретар США Колін Павелл

Деталі

Колишній держсекретар США Колін Павелл, чиє керівництво в декількох республіканських адміністраціях допомогло сформувати американську зовнішню політику в останні роки 20-го і перші роки 21-го століть, "помер від ускладнень, викликаних COVID-19", пише видання.

Довідково

Колін Павелл (нар. 5 квітня 1937, Нью-Йорк) — американський політик і військовик, генерал Збройних сил США, державний секретар США під час першого терміну президента Джорджа Вокера Буша. У 1989-1993 — голова Об'єднаного комітету начальників штабів. Ветеран війни у В'єтнамі. У 1987-1989 — радник з питань національної безпеки в адміністрації президента Рональда Рейгана. 1991 року брав участь у війні в Перській затоці.