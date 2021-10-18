Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет от осложнений коронавируса, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл, чье руководство в нескольких республиканских администрациях помогло сформировать американскую внешнюю политику в последние годы 20-го и первые годы 21-го веков, "умер от осложнений, вызванных COVID-19", пишет издание.
Справка
Колин Пауэлл (род. 5 апреля 1937, Нью-Йорк) - американский политик и военный, генерал Вооруженных сил США, государственный секретарь США во время первого срока президента Джорджа Уокера Буша. В 1989-1993 - председатель Объединенного комитета начальников штабов. Ветеран войны во Вьетнаме. В 1987-1989 - советник по вопросам национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана. В 1991 году участвовал в войне в Персидском заливе.