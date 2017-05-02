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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Помер класик дитячої літератури А.Алексін

Київ • УНН

 • 12034 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Дитячий письменник Анатолій Алексін помер 1 травня в Люксембурзі. Про це повідомив письменник Дмитро Ліханов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Помер класик дитячої літератури А.Алексін

“1 травня в Люксембурзі помер класик радянської дитячої літератури Анатолій Алексін. Тільки що мені повідомила про це його дочка. Анатолію Георгійовичу йшов 93 рік”, — повідомив Д.Ліханов.

Дата і місце похорону А.Алексіна поки не відомі.

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Довідка УНН: Анатолій Гоберман (справжнє прізвище А.Алексіна — ред.) народився 3 серпня 1924 року в Москві.

Будучи підлітком, дебютував віршами в газеті “Піонерська правда”, де продовжував друкуватися в передвоєнні роки. Пізніше публікувався також в газеті “Комсомольская правда”. На початку 1940-х 17-річний Анатолій разом зі своєю матір’ю, яка працювала в Москві на будівництві будівлі Палацу рад, був евакуйований на Урал до Каменська-Уральського.

Закінчив Московський інститут сходознавства в 1950 році.

Перша збірка повістей “Тридцять один день” була видана в 1950 році. Літературним псевдонімом взяв сценічний псевдонім матері, яка була акторкою.

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