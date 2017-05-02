Умер классик детской литературы А.Алексин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Детский писатель Анатолий Алексин умер 1 мая в Люксембурге. Об этом сообщил писатель Дмитрий Лиханов на своей странице в Facebook, передает УНН.
“1 мая в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93-й год”, — сообщил Д.Лиханов.
Дата и место похорон А.Алексина пока не известны.
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Справка УНН: Анатолий Гоберман (настоящая фамилия А.Алексина — ред.) Родился 3 августа 1924 года в Москве.
Будучи подростком, дебютировал стихами в газете “Пионерская правда”, где продолжал печататься в предвоенные годы. Позже публиковался также в газете “Комсомольская правда”. В начале 1940-х 17-летний Анатолий вместе со своей матерью, которая работала в Москве на строительстве здания Дворца советов, был эвакуирован на Урал в Каменск-Уральского.
Окончил Московский институт востоковедения в 1950 году.
Первый сборник повестей “Тридцать один день” был издан в 1950 году. Литературным псевдонимом взял сценический псевдоним матери, которая была актрисой.