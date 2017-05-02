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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер классик детской литературы А.Алексин

Киев • УНН

 • 12034 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Детский писатель Анатолий Алексин умер 1 мая в Люксембурге. Об этом сообщил писатель Дмитрий Лиханов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Умер классик детской литературы А.Алексин

“1 мая в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93-й год”, — сообщил Д.Лиханов.

Дата и место похорон А.Алексина пока не известны.

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Справка УНН: Анатолий Гоберман (настоящая фамилия А.Алексина — ред.) Родился 3 августа 1924 года в Москве.

Будучи подростком, дебютировал стихами в газете “Пионерская правда”, где продолжал печататься в предвоенные годы. Позже публиковался также в газете “Комсомольская правда”. В начале 1940-х 17-летний Анатолий вместе со своей матерью, которая работала в Москве на строительстве здания Дворца советов, был эвакуирован на Урал в Каменск-Уральского.

Окончил Московский институт востоковедения в 1950 году.

Первый сборник повестей “Тридцать один день” был издан в 1950 году. Литературным псевдонимом взял сценический псевдоним матери, которая была актрисой.

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