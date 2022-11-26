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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 30737 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 64598 перегляди

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Помер глава мзс білорусі володимир макей

Помер глава мзс білорусі володимир макей

Київ • УНН

 • 2125174 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Помер міністр закордонних справ білорусі володимир макей. Про це повідомляє БЕЛТА із посиланням на прессекретаря мзс білорусі анатолія глаза, передає УНН.

Додамо

Інших подробиць щодо смерті глави мзс білорусі БЕЛТА не приводить. Єдине, що вказано, що смерть макея була раптовою.

Довідка

володимир володимирович макей очолив мзс білорусі з 20 серпня 2012 року.

Народився 5 серпня 1958 року в Гродненської області. У 1980 році закінчив Мінський державний педагогічний інститут іноземних мов за фахом юрист-міжнародник, референт-перекладач з англійської мови. 

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