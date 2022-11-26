Умер глава мид беларуси владимир макей

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Других подробностей относительно смерти главы мид беларуси БЕЛТА не приводит. Единственное, что указано, что смерть макея была внезапной.

Справка

владимир владимирович макей возглавил мид беларуси с 20 августа 2012 года.

Родился 5 августа 1958 г. в Гродненской области. В 1980 году окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности юрист-международник, референт-переводчик по английскому языку.