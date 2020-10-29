Помер екснардеп Валерій Бабич

"Сьогодні від цієї страшної хвороби (ймовірно - COVID-19 - ред.) пішла людина з великим серцем, доброю душею, величезним розумом - Валерій Георгійович Бабич... Перший президент АТ "Українська фінансова група", віце-президент Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду імені Тараса Шевченка, народний депутат, громадський і політичний діяч, а головне - дуже хороша людина", - написала Кінах.

Зазначимо, у ЗМІ повідомляють, що Бабич ймовірно помер від COVID-19.

Нагадаємо, перший заступник Бориспільського міського голови Микола Корнійчук підтвердив, що мер Борисполя Анатолій Федорчук помер.