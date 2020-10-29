Помер екснардеп Валерій Бабич
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Помер народний депутат II-III скликань, перший президент "Української фінансової групи" Валерій Бабич. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессатташе Українського союзу промисловців і підприємців Марина Кінах, передає УНН.
"Сьогодні від цієї страшної хвороби (ймовірно - COVID-19 - ред.) пішла людина з великим серцем, доброю душею, величезним розумом - Валерій Георгійович Бабич... Перший президент АТ "Українська фінансова група", віце-президент Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду імені Тараса Шевченка, народний депутат, громадський і політичний діяч, а головне - дуже хороша людина", - написала Кінах.
Зазначимо, у ЗМІ повідомляють, що Бабич ймовірно помер від COVID-19.
Нагадаємо, перший заступник Бориспільського міського голови Микола Корнійчук підтвердив, що мер Борисполя Анатолій Федорчук помер.