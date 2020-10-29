Умер экс-нардеп Валерий Бабич
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Умер народный депутат II-III созывов, первый президент "Украинской финансовой группы" Валерий Бабич. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-атташе Украинского союза промышленников и предпринимателей Марина Кинах, передает УНН.
"Сегодня от этой страшной болезни (вероятно - COVID-19 - ред.) ушел человек с большим сердцем, доброй душой, огромным умом - Валерий Георгиевич Бабич... Первый президент АО "Украинская финансовая группа", вице-президент Всеукраинского благотворительного культурно научного фонда имени Тараса Шевченко, народный депутат, общественный и политический деятель, а главное - очень хороший человек", - написала Кинах.
Отметим, в СМИ сообщают, что Бабич вероятно умер от COVID-19.
Напомним, первый заместитель Бориспольского городского головы Николай Корнийчук подтвердил, что мэр Борисполя Анатолий Федорчук скончался.