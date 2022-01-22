Полярники створили живий ланцюг Соборності в Антарктиді
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. До Дня соборності України полярники утворили ланцюг єдності прямо в сніговому тунелі навколо станції "Академік Вернадський". До учасників української експедиції доєдналися французькі дослідники, що нині працюють на станції, передає УНН.
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У такий спосіб українські полярники, що нині дуже далеко від дому, хотіли долучитися до традиційної всеукраїнської акції єднання та віртуально взятися за руки з тисячами інших українців.
"Адже в Антарктиді дуже чітко усвідомлюєш, якою унікальною, красивою та різноманітною є Україна, і що нам усім важливо єднатися для її збереження та захисту. Любимо нашу країну і пишаємося нею", - йдеться в повідомленні.
Довідка
День Собо́рності — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.
Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року.