Полярники із антарктичної станції "Академік Вернадський" записали відеовітання для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Полярники з єдиної української антарктичної станції ім.Академіка Вернадського записали відео, аби привітати усіх з Новим роком, передає УНН.
У відеовітанні полярники розповідають, що скучили за домом, а також передають вітання рідним та всій країні.
Крім того, кухар Богдан Паламарчук ділиться рецептом смачної каші, а метеорологи бажають, щоб навіть у буревії кожен міг знайти шлях додому.
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А дослідники біологи побажали українцям завжди залишатись людьми, навіть "якщо вас оточують лише пінгвіни та тюлені".